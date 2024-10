Jungbullen weiter mit der maximalen Punkteanzahl

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Jungbullen die Schlagzahl wieder. Nach einem kapitalen Eigenfehler in der Defensive der Kroaten holte sich Bendra den Ball und passte auf Verhounig, der zum zweiten Mal an diesem Tag (zum vierten Mal in der Youth League-Saison) einnetzte. Wenige Minuten vor Schlusspfiff sorgte Zeteny Jano per Elfmeter für die Entscheidung. Kurz zuvor war Kenneth im Strafraum gefoult worden. In der Nachspielzeit sorgten die Kroaten dann och für Spannung, verkürzten auf 3:2. Mit diesem 3:2-Sieg sind die Jungbullen nach drei Spielen in der Youth League weiterhin makellos und stehen mit neun Punkten auf Platz zwei der Tabelle.