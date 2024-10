Fragezeichen in Salzburg: „Das wäre bissl komisch“

Am dritten Champions-League-Spieltag trifft Red Bull Salzburg am Mittwochabend (21 Uhr; live im sportkrone.at-Ticker) auf Dinamo Zagreb. Zur Einstimmung auf das Duell spricht „Krone“-Redakteur und Salzburg-Experte Philip Kirchtag mit sportkrone.at-Reporter Mario Drexler über die Stimmungslage in Salzburg, die Unruhe rund um die Torhüter-Position, die Gründe für das schwache Abschneiden, die Red-Bull-Verpflichtung von Jürgen Klopp und den Gegner aus Kroatien.