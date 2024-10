Das sagt Österreich zum Abtritt von Dominic Thiem

Zum Abschluss seiner Karriere zeigt Dominic Thiem in seinem Erstrunden-Spiel der Erste Bank Open phasenweise noch einmal auf. Am Ende scheitert er aber am Italiener Luciano Darderi in zwei Sätzen. Im Vorfeld des Matches haben wir bei den Österreicherinnen und Österreichern nachgefragt, wie sie über den Rücktritt denken.