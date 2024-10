David Hasselhoff trauert um „Baywatch“-Co-Star

Im Kreise der Familie gestorben

Matthew Felker, Regisseur der Dokuserie „After Baywatch: Moment in the Sun“ bestätigte dem „People“-Magazin, dass Michael Newman am Abend des 20. Oktober nach „Komplikationen mit dem Herz“ gestorben sei. Der Schauspieler, bei dem 2006 Parkinson diagnostiziert wurde, sei demnach von seiner Familie und Freunden umgeben gewesen.