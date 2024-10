Musk sorgt mit Millionen-Tombola für Aufregung

Elon Musk hat eine neue Aktion gestartet, um den Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen: Eine tägliche Lotterie, bei der eine Million Dollar verlost wird – unter jenen, die eine konservative Petition unterschreiben und in einem der entscheidenden US-Bundesstaaten als Wähler registriert sind. Sollte Musk die Lotterie bis zur Wahl am 5. November fortführen, fließen so rund 16 Millionen Dollar in den Trump-Wahlkampf.