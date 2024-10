Bäckerei zieht vom Wörthersee in die Glücksstadt

Vom Wörthersee in die Glücksgemeinde – der bekannteste Bäcker Kärntens zieht mit seiner Produktionsstätte um. Am Dienstag war in Moosburg Spatenstich bei der Bäckerei Wienerroither, im Oktober 2025 ist die Ferstigstellung geplant. Das Investitionsvolumen beträgt 18 Millionen Euro.