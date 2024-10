„Eigentlich habe ich geglaubt, ich verlasse Sturm“

Für viele ist er Sturms bester, vor allem technisch versiertester Spieler. Mittlerweile übernimmt der Georgier Otar Kiteishvili auch in seinem Nationalteam eine entscheidende Rolle. Zuletzt gegen die Ukraine und Albanien stand er zweimal 90 Minuten am Platz, war Denker und Lenker der Mannschaft. „Leider waren wir am Ende ob der Ergebnisse (Anm. zweimal 0:1) nicht glücklich, aber es entwickelt sich eine neue Generation. Nach der Euro wollen wir uns jetzt für die Weltmeisterschaft qualifizieren.“