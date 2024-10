Neue „Mischambulanz“ soll Spitäler entlasten

Aufgrund des Erfolgs beziehungsweise der großen Notwendigkeit wird die Portalambulanz an der Grazer Kinderklinik übrigens per 1. November wieder aktiviert: „Sieben bis acht Kinderärzte sollen so bis Ende März die Klinik entlasten“, sagt Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. Die Ambulanz hält freitags von 16 bis zumindest 20 Uhr offen, sowie an Wochenenden und Feiertagen von 12 bis 19 Uhr. Nur schwere Fälle werden weiter an die Kinderklinik verwiesen.