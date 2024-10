Ilzer: „Ein Geschenk habe ich schon bekommen“

Zum Geburtstag gibt es das dritte Champions-League-Duell! Und das gleich gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Beide Teams lachen aktuell in der Liga von der Tabellenspitze. Während die Grazer bisher zwei Pleiten einstecken mussten, ist Sporting nach acht Partien makellos, gab noch keinen einzigen Punkt ab – Torverhältnis 27:2! „Für mich ist Sporting aktuell eines der besten Teams in Europa. Vielleicht auch unser bester Gegner in diesem Jahr“, erzählt Sturm-Coach Christian Ilzer, der am heutigen Montag seinen 47. Geburtstag feierte. Ob er sich da ein spezielles Geschenk erhofft? „Ein Geschenk habe ich schon erhalten“, spielt Ilzer auf den Derbysieg am Wochenende gegen den GAK an.