Krimi-Fieber: Dreh-Start für die Serie „Meiberger“

Was passiert in den zwei neuen Fällen?

In „Tod am See“ wird der Sohn eines Landtagsabgeordneten (Gregor Bloéb) ermordet, seine Leiche wurde kopfüber auf einem Petruskreuz aufgehängt. Krimi-Psychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) betreut die Mutter des Verstorbenen (Nina Proll) und gerät in einen Fall voll rätselhafter Symbolik.