Programm 2025: ORF jetzt „Online Radio Fernsehen“

Die Online-Offensive, die der ORF dieses Jahr mit seinen neuen Rechten im digitalen Bereich startete, nimmt 2025 an Fahrt auf. Das wurde bei der Programmpräsentation klar. Der Streamingservice ORF ON wird wichtiger, es kommt eine eigene Kinderprogramm-App und Nachrichten gibt es künftig auf allen Social-Media-Kanälen: „Wir haben unser Budget in Richtung Online umgeschichtet“, berichtete Generaldirektor Roland Weißmann: „ORF, das steht jetzt für Online Radio Fernsehen“.