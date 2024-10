TV-Gerät treibt einen Pensionisten in den Wahnsinn

Also rief er einen Techniker, der ihm zwei Stunden und 50 Euro später mitteilte, dass das Gerät eh in Ordnung sei. Mattscheibe. Herr Gamauf erwarb einen neuen Fernseher, der für 69 Euro angeschlossen wurde. Monteur weg, Apparat tot. Ein weiterer Fachmann – er verlangte 100 Euro – attestierte ein defektes Verbindungskabel. Das wurde bei dessen zweitem Besuch getauscht, 60 Euro wechselten den Besitzer. Und wieder nix! Jedes Mal muss Herr Gamauf den Sendersuchlauf starten. „Mit Glück sehe ich dann was. Aber nie das, was ich will.“