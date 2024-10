Alexander Wessely verwandelt sich in „Scrooge“

In Wien wird er am 23. und 24. November in der Pfarre am Akkonplatz damit gastieren, in Eisenstadt dann am 8. Dezember im Kulturzentrum. Während es in Wien Ticketpreise gibt – der Reinerlös geht an das Projekt Vanakkam – bittet man in Eisenstadt um eine freie Spende. Diese kommt der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugute. Seit dem Vorjahr hat es einige Änderungen gegeben, deshalb kommt die Aufführung mit neuen Gesichtern und neuer Musik.