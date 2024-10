Die gefährliche Welt der Igel

Es ist kurz nach Mittag, da läutet das Telefon in der Igelstation in Nüziders. Eine Nummer aus dem Unterland leuchtet auf dem Display auf, Annelies Dalpez hebt ab: Ein Igel versucht, sich auf der Terrasse eines Wohnhauses ein Nest zu bauen. „Das ist kein passender Ort für ein Winterquartier“, weiß Dalpez. Nach einem kurzen Gespräch ist klar, dass der Vierbeiner die Bewohner nicht stört, sie aber besorgt über dessen Wohlergehen sind. Und so erklärt die Tierschützerin, was der Anrufer tun kann, um den Igel an eine andere, geeignetere Stelle im Garten umzusiedeln. „Das Telefon läutet derzeit dauernd“, sagt die 83-Jährige. Seit 41 Jahren ist die Nüzigerin nun Obfrau des Tierschutzvereins Bludenz, fast genauso lange kümmert sie sich um verletzte, kranke oder verwaiste Igel. Es werde immer schwieriger für die Tiere, betont Dalpez. „Heuer ist kein gutes Jahr für die Igel“, fügt sie mit sorgenvollem Gesicht hinzu.