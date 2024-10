Für perfekten Freitag-Abend fehlte nur das Bier

Auslosung am Samstag

Während am Samstag die Qualifikation beginnt, in der mit Jurij Rodionov (gegen Jaume Munar) auch ein Österreicher vertreten sein wird, startet der Hauptbewerb der 50. Auflage der Erste Bank Open am Montag. Mit Schwärzler und Dominic Thiem, der am Dienstag sein (wohl) letztes Match der Karriere bestreitet, sind zwei heimische Athleten im Hauptbewerb dabei, dazu kommen mit Zverev, Alex de Minaur und Grigor Dimitrow drei Top-10-Spieler. Die Auslosung steigt am Samstag um 12 Uhr im Kaufhaus STEFFL.