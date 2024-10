Brutalo-Rentner wollte Frau die Augen zerquetschen

Verletzungen am ganzen Körper

Im Krankenhaus in Feldkirch stellen die Ärzte bei der Frau eine Prellung der Augenhöhlen, Würgemale am Hals und Hämatome am ganzen Körper fest. Mehrere Wochen Krankenstand sind die Folge. Über den 75-jährigen Pensionisten wird ein Näherungsverbot ausgesprochen.