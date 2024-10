Dreister Dieb plünderte die Kabine der Fußballer

Einschleichdieb unterwegs

„Bei einer Überprüfung gab es keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Vereinskabinen“, lautete der erste Bericht. Nach den weiteren Erhebungen konnten die Ermittler jedoch konkrete Schlüsse ziehen. Demnach war nicht ein Einbrecher, sondern offenbar ein Einschleichdieb am Werk. Der unbekannte Täter hatte mitgenommen, was er erwischen konnte.