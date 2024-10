„Brechen Regeln“: Red Bull steht unter Beschuss

„Ich habe nicht gehört, an welchem Auto es sein soll oder ob es an überhaupt einem ist, aber es gibt Berichte darüber“, so Piastri. „Und wenn es benutzt wird, dann lotet es nicht die Grenzen aus. Es ist aus dem Graubereich raus und rein in einen schwarzen Bereich.“ Red Bull lenkte nach den Diskussionen mit dem Internationalen Automobilverband FIA jedenfalls ein und nahm Veränderungen am Formel-1-Auto von Weltmeister Max Verstappen und dessen Teamkollegen Sergio Perez vor.