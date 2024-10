„Man stirbt“: Sainz radelte mit Pogacar

Im Nachhinein konnte Carlos Sainz über seine Qualen auf dem Rennrad lachen. Der Formel-1-Pilot sprach von einer „brillanten Idee“, was der Ferrari-Fahrer aber nicht wirklich so meinte, als der 30-jährige Spanier am Donnerstag über eine gemeinsame Radtour mit Tadej Pogacar plauderte. Die beiden waren Anfang des Monats in Monaco zusammen gefahren, um Pogacars WM-Triumph zu feiern. Er habe gelitten, berichtete Sainz bei der Pressekonferenz zum Großen Preis der USA in Austin. „Das war die härteste Radtour, die ich gemacht habe.“