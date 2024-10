Trächtige Rinder im Lkw: Drama blutig beendet

Ohne Betäubung geschächtet

Die „Krone“ erreicht Iris Baumgärtner von „Animal Welfare Foundation“ am Telefon, sie berichtet über ihre Eindrücke vor Ort. „Die deutschen Behörden verfügten eine Euthanasie bis zum 13. Oktober. Doch erst am Abend des 14. Oktober wurden die Tiere zum grenznahen Schlachthof in Edirne transportiert. Viele Kühe und neugeborene Kälber starben bereits auf den Transportern. Am 15. Oktober wurden die Tiere ohne jegliche Betäubung mittels Schächtung qualvoll getötet. Bereits verendete Tiere wurden auf eine Mülldeponie entsorgt.“