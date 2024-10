Schockierende Theorie: Wo ist die junge Frau?

In der pulsierenden Nacht Mallorcas verschwindet eine junge Touristin spurlos. Was als ausgelassene Partynacht begann, endet in einem rätselhaften Albtraum. Denn nach Überzeugung der Polizei soll die 24-Jährige in einen Straßenmüllcontainer gefallen und ums Leben gekommen sein. Doch auch von ihrem Leichnam fehlt bis jetzt jede Spur.