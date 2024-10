„Da dachte ich, der liebe Gott ist fein zu mir“

„Hab’s nicht überrissen“

Einen möglichen 36. überließ Senna am 20. Oktober 1991 in Suzuka seinem Teamkollegen Gerhard Berger. „Ich stand auf Poleposition, hatte im Rennen schon zehn Sekunden Vorsprung“, erinnert sich der Tiroler, „dann ist am Auto aber der Auspuff gebrochen, was einen großen Leistungsverlust mit sich brachte.“ Senna kam näher, konnte Berger locker überholen.