Aufregung um Spitäler ++ Kunasek im Interview

In Niederösterreich steht das Gesundheitssystem vor drastischen Veränderungen. Ein erstes, bislang geheimes Konzept zur Neuordnung der Gesundheitsversorgung wurde kürzlich der „Krone“ zugespielt und sorgt für Aufregung. Es sieht die Schließung von Spitälern und Geburtenstationen in großen Städten vor, was besonders für die ländlichen Gebiete des flächenmäßig größten Bundeslandes erhebliche Auswirkungen hätte.