Vorarlberg: Polizei ermittelt wegen Mordversuch

Zu der kuriosen Messerstecherei, die sich am Mittwoch in Dornbirn zugetragen hat, veröffentlichte die Polizei am Donnerstag weitere Details: Ursprünglich hieß es, dass ein vorerst Unbekannter an der Haustüre eines 42-Jährigen in Dornbirn klingelte und dort um Hilfe bat. Tatsächlich hat der Mann offenbar um Kleidung gebettelt.