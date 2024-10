Doch kein Mörder: Steirer beginnt neues Leben

„Ich habe nicht getötet, lasst mich bitte endlich in Ruhe!“ – das war die verzweifelte Nachricht, die Walter Nickl gemeinsam mit seinem Anwalt Gerald Ruhri über die „Krone“ im April übermittelte. Vor rund fünf Jahrzehnten stand er als damals 18-Jähriger vor dem Geschworenengericht. Damals wurde er vom Staatsanwalt für den Raubmord am Knittelfelder Briefträger verantwortlich gemacht. Dieser wurde am 2. Dezember 1975 im Eingang eines Mehrparteienhauses in der Schulgasse überfallen und erschlagen. 80.000 Schilling wurden ihm geraubt. Walter Nickl habe sich aus der Schule geschlichen und die Tat unbemerkt und innerhalb weniger Minuten begangen, danach sogar seine Kleidung gewechselt und sich wieder in die Klasse gesetzt.