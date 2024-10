So hinterlässt Solitär seine Spuren

Ein bekanntes Beispiel findet sich in dem Film The Man Who Wasn‘t There (2001) von den Coen-Brüdern, in dem Ed Crane, die Hauptfigur, das Spiel während der ewigen Stunden in Einsamkeit und Monotonie spielt. Er wartet darauf, seinem langweiligen Leben als Friseur in einer Kalifornischen Kleinstadt zu entkommen. Spoiler-Alert: Eds monotones Leben bleibt auch weiterhin unverändert, und trotz seiner Versuche, durch riskante Entscheidungen und kriminelle Pläne Spannung in sein Leben zu bringen, führt ihn dies letztlich nicht in sein Glück, sondern in den Todestrakt eines Gefängnisses.