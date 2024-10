Bei Alaba wird auch mit Manipulation gearbeitet

„Sehr komplexe Technik“

Physiotherapeut Patrick Kasztner, der in Wien und Mödling mit zahlreichen Profi-Fußballern arbeitet, erklärt: „Der Knorpel hat keine Blutgefäße, wird nicht direkt mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Daher muss man die Heilung mit sehr komplexen Operationstechniken unterstützen.“ So wurde Alaba nach dem Eingriff bei Christian Fink in Hochrum im Jänner auch noch einmal operiert.