Ricciardo-Ersatz Lawson kassiert Hammer-Strafe!

Was für ein denkbar schlechter Start in die „zweite“ Formel-1-Karriere: Obwohl er seit dem 8. Oktober 2023 keinen Grand Prix mehr bestritten hat und daher gar nichts anstellen hat können, bekommt Liam Lawson beim USA-Rennen am kommenden Wochenende eine Mega-Strafe aufgebrummt! Egal, was der Neuseeländer im Sprint-Qualifying erreicht, in der Startaufstellung wird er im texanischen Austin mindestens zehn Plätze zurückgereiht …