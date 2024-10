„Sicher kein Polit-Comeback“

Mehr als fünf Jahre nach dem Ibiza-Video hat der ehemalige blaue Spitzenpolitiker nun wieder normalen Kontakt zu Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. „Nicht mehr so wie früher, aber man tauscht sich aus“, so Gudenus. An eine Rückkehr auf die politische Bühne – so wie sein früherer Parteifreund bei der Wien-Wahl im nächsten Jahr – denkt der dreifache Familienvater aber nicht: „Es wird kein Comeback geben.“