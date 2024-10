Nishikori ersetzt verletzten Fritz in Wien!

Keine guten Nachrichten haben die Veranstalter der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle am Mittwoch erhalten: Der Weltranglisten-Sechste Taylor Fritz (USA), der bei der Jubiläums-Auflage des Traditions-Turniers die Nummer 3 gewesen wäre, hat seine Teilnahme wegen einer Muskelblessur abgesagt! An seiner Stelle erhielt der japanische Ex-Weltranglisten-Vierte Kei Nishikori eine Wildcard.