Ollersdorf: Kostenstreit bei Kanalbau geht weiter

Land habe sich an Gesetze gehalten

Laut Verwaltung hatte die ÖVP-Gemeinde erst 2020 um Entschädigung für eine Sanierung der Ortsdurchfahrt beim Land angesucht, die bereits 2009 durchgeführt worden war. „Bernd Strobl ist seit Mai 2012 Bürgermeister in Ollersdorf. 2020 stößt er sich an einer Verordnung, die 2010 von der damals zuständigen ÖVP-Landesrätin auf Basis des Straßengesetzes aus dem Jahr 2005 erlassen wurde, die Volkspartei war Teil der Landesregierung“, merkt Dorner an. Nachsatz: „Auf Punkt und Beistrich hat sich das Land an die Gesetze gehalten und das umgesetzt, was seit 2010 verordnet ist.“