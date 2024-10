DKH Schladming: Bürgermeister schlagen Alarm

So trat das Trio am Dienstag vor die Presse, um seinen Unmut über die Nachnutzungspläne für das Diakonissenkrankenhaus in Schladming zu formulieren. Dieses soll ja – wie berichtet – künftig eine dislozierte Ambulanz des Klinikums Stainach, ein Gesundheits- und Facharztzentrum sowie Wohnungen und Geschäftsräume beherbergen.