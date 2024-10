Tennis-Profi stellt erneut unrühmlichen Rekord auf

Damit stellte der 31-Jährige den nächsten unrühmlichen Rekord auf. 2014 war Tomic in der ersten Runde des Masters in Miami in seinem ersten Spiel nach seiner Hüftoperation gegen den Finnen Jarkko Nieminen in nur 28 Minuten und 20 Sekunden untergegangen. Es war die schnellste Niederlage in der Geschichte der ATP-Tour.