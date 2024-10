Salzburgs Schuldenberg wächst weiter stark an

Um gegen die Konjunkturflaute anzukämpfen, sollen im kommenden Jahr auch 680 Mio. Euro investiert werden – was vor allem dem Baubereich zugutekomme, sagte Haslauer. 190 Mio. fließen 2025 in die neue Wohnbauförderung, 108 Millionen in das sich in Bau befindliche Landesdienstleistungszentrum am Hauptbahnhof, fast 100 Millionen in den Ausbau der Lokalbahn und die Anschaffung neuer Zuggarnituren. In diesem Posten finden sich auch jene 13,8 Mio. Euro, die im nächsten Jahr für die geplante Regionalstadtbahn S-LINK vorgesehen sind. Jeweils 40 Mio. Euro sind 2025 für die Spitäler und die Kulturbauten, etwa die Renovierung der Festspielhäuser, reserviert.