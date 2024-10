„Positionen und Titel waren mir noch nie wichtig“

Haben Sie irgendwelche Koalitionsbedingungen?

Über Ressorts und die Anzahl der Regierungsmitglieder werden wir dann hoffentlich am Ende reden. Mir geht es in erster Linie um die inhaltlichen Schwerpunkte. In unserem Wahlprogramm haben wir den Fokus auf die Themen Familie, Sicherheit und Standortpolitik gelegt. Diese Themen sollten sich natürlich in einem möglichen Koalitionsprogramm wiederfinden.