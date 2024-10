Hochburgen und Nullpunkte der Ländle-Parteien

Keinen erquicklichen Wahlsonntag erlebten in Grünen, die ihr bestes Gemeindeergebnis mit 16,9 Prozent in Röthis erreichten. Der kleine Schönheitsfehler: Bei der Landtagswahl 2019 waren es 23 Prozent. Am unbeliebtesten ist die Ökopartei in Warth, wo es geradeso zu einer mickrigen Stimme reichte. Für die NEOS ist der Arlberg hingegen ein sehr gutes Pflaster, in Lech wählten 15,7 Prozent der Wähler pink – es war das beste Ergebnis landesweit.