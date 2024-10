Eisenbahnklub rauschte wie auf der Einbahnstraße

Tabellenführer gegen Verfolger in der Unterliga Nord A! Der ESV Mürzzuschlag wies den FC Landl in die Schranken. „Wir sind letzte Saison abgestiegen, wollen so schnell es geht zurück rauf“, sagte Mürzzuschlags Obmann Walter Rinnhofer, merkte aber an: „Wir Funktionäre sind ja immer ein bisserl vorsichtig mit dem Thema Aufstieg, vor allem aus finanzieller Sicht.“