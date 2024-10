Wahlfiebern im Bregenzer Landhaus

Gut besucht war das Landhaus bereits um 14 Uhr. Schnell zeichnete sich ab, wer bei der Wahlparty am Abend Grund zum Feiern haben würde. Befreit wirkten die vereinzelt umher schwirrenden Schwarzen. Ein breites Grinsen zeichnete sich auf den Gesichtern der Freiheitlichen ab. Feldkirchs Vizebürgermeisterin und FPÖ-Landtagsabgeordnete Andrea Kerbleder verfolgte gemeinsam mit FPÖ-Kandidat Joachim Fritz ganz entspannt das Wahlgeschehen. „Das Ergebnis aus meiner Heimatstadt ist noch nicht da, aber wir steuern auf ein historisches Ergebnis hin“, freute sich Kerbleder. 29 Prozent hatten die Blauen in Mittelberg geholt – ein Wert, mit dem der Kleinwalsertaler Joachim Fritz natürlich mehr als zufrieden war. Am Ende sollte es in seiner Heimatgemeinde für ein sattes Plus von 12,52 Prozent reichen – und auch die allmächtige ÖVP war unter 50 Prozent geblieben.