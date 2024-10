Die Herbstmüdigkeit hat Einzug gehalten

Der FC Pinzgau hatte in Schwaz einen vermeintlich schwächeren Gegner vor der Brust, verlor dennoch 0:1. „Sie waren aggressiver, haben uns den Schneid abgekauft“, hatten die Spieler von Trainer Florian Klausner nur das Nachsehen und keine Effizienz vor dem Tor. „Wir hatten zwei Tausenderchancen. Am meisten ärgerlich ist, dass wir nicht so in das Spiel gefunden haben, wie wir es uns vorgenommen haben.“