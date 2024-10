Volleyballerinnen meisterten die erste Cup-Runde

Ein anstrengendes Wochenende liegt hinter den Volleyball-Mädels der PSVBG Salzburg. Samstag boten sie gegen TI-Volley eine starke Leistung, verloren aber 1:3. Am Sonntag mussten die Girls von Trainerin Ingrida Schweiger dann auch noch in der ersten Cuprunde ran. Die Hürde SU inzingvolley/VC Mils meisterten die Salzburger souverän mit 3:0. „Es war nicht leicht, nachdem wir gestern ein sehr intensives Spiel gespielt haben“, sagte Trainerin Ingrida Schweiger und meinte: „Wir waren in der Lage, das Match zu kontrollieren.“