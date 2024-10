Tochter North entlarvt ihre wahren Kochkünste

„Gurken mit Salz!“

Kardashian versuchte die Situation zu retten: „Ich habe auch geschmortes Hühnchen und Maisbrot dazu gemacht. Das ist nun mal das Einzige, was ich kann. Aber es ist doch wohl gut gewesen, oder?“ Ihre älteste Tochter (mit Ex-Ehemann Kanye West) fand es eher „okay“. Um dann zu verraten, was ihre Mutter stattdessen „besonders gut“ in der Küche zubereiten kann: „Gurken mit Salz!“