Frau will Telefon ummelden – wird für tot erklärt

Auch Handy abgemeldet

Kein Wunder also, dass sie etwas verwundert war, als sie am 25. September plötzlich eine SMS bekam, dass ihr Handy nun bald abgemeldet werde. „Ich hab’ natürlich sofort bei der Hotline angerufen, da wurde mir versichert, dass man den Fehler ausbügeln wird“, so Gertrude S. Doch am nächsten Tag kam wieder eine SMS. „Ich hab’ wieder angerufen, und da wurde mir gesagt, dass auch mein Festnetz und mein Internet abgemeldet seien“, erzählt die Oberösterreicherin.