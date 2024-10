EM-Traum für Österreichs U21-Team geplatzt

Zur Pause tauschten die Gastgeber zum dritten Mal, und das sollte sich lohnen. Der eingewechselte Nikolaus Wurmbrand schoss bei seinem Debüt Srdan Kuzmic im Strafraum an der Hand an und holte damit einen Elfmeter heraus, den Ballo sicher verwertete. Die Slowenen schlugen aber schnell zurück. Nach schöner Kombination und Hereingabe schloss Gradisar aus sieben Metern in der Mitte ab. Viel Kampf und Krampf im Spiel der Gastgeber war die Folge, erst in der Schlussphase kam nochmals Torgefahr dazu. „Joker“ Oluwaseun Adewumi traf den Ball nicht richtig (84.) und setzte einen Volley zentral auf den slowenischen Tormann (87.).