Warum die Ukraine bei Österreich bleiben wollte

So kam die Idee auf, Russland sollte sich lieber an Polen schadlos halten, anstatt sich Teile des Osmanischen Reiches einzuverleiben. Sprich: Polen sollte aufgeteilt werden. Vor allem Friedrich II. der Große von Preußen verfolgte diesen Plan, denn er wollte durch eine Teilung Polens endlich die ersehnte Landverbindung nach Ostpreußen herstellen. Österreich stand dem Teilungsplan ursprünglich ablehnend gegenüber, deshalb boten Russland und Preußen den Österreichern ein besonders großes Stück von Polen an: Galizien, das mit eineinhalb Millionen Einwohnern auch noch mehr Bevölkerung hatte als die für Preußen und Russland vorgesehenen Teile.