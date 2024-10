Ekelalarm: Tonnen von Müll treiben Richtung Adria

Gewaltige Regenmengen fielen vom Himmel, Überschwemmungen und Murenabgänge hielten Bosnien in Atem. Mindestens 20 Menschen mussten sterben, nach wie vor gibt es zahlreiche Vermisste zu beklagen. An der Infrastruktur sind Schäden in Milliardenhöhe entstanden. Nun naht das nächste Unglück: Eine ökologische Katastrophe droht.