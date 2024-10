„Schlechtestes ÖVP-Ergebnis der Geschichte“

Haselmayer erwarte aber einen größeren Abstand zwischen ÖVP und FPÖ, als derzeit prognostiziert werde: „Das werden mehr als zwei oder drei Prozent werden. Vorarlberg ist ein klassisch bürgerliches Bundesland. Das wird sich auch bei dieser Wahl zeigen. Die ÖVP wird vorne liegen.“ Das auch deshalb, weil der ÖVP-Wahlkampf ganz auf Spitzenkandidat Markus Wallner ausgerichtet war. Generell könne man die Vorarlberger als ausgeglichener und nicht so emotional wie Menschen in anderen Bundesländern beschreiben. Etwa in Kärnten, der Heimat Haselmayers. Das erkenne man auch daran, wie ruhig und besonnen FPÖ-Spitzenkandidat Christof Bitschi seinen Wahlkampf angelegt hat: „Christof Bitschi ist kein Herbert Kickl. Das hängt auch mit der Mentalität Vorarlbergs zusammen.“ Die stark gestiegenen Wohnkosten, teils auch Corona und der Umstand, dass sich damals viele Menschen eingesperrt gefühlt hätten, seien Themen im Vorarlberger Wahlkampf gewesen.