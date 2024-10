Vermisste Taucherin in Magen von Hai entdeckt

Leichenteile waren teilweise in Neopren gehüllt

Eine traurige Wende bekam der Fall, als Fischer am 6. Oktober einen kranken Hai in Timor-Leste einfingen – etwa 120 Kilometer vom Ort von Monfores Verschwinden entfernt. In dem Magen des Raubtiers befanden sich Körperteile einer Frau, die teilweise noch in ihrem Neoprenanzug und Badeanzug steckten.