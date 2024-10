Rangnick: „Normal muss es zur Halbzeit 4:0 stehen“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Der Schlüssel war natürlich unser Spiel gegen den Ball. Unser bester Spielmacher heute war das Gegenpressing, immer wenn das gegriffen hat, hatten wir Torchancen. Das 1:0 war genau so eine Situation – Balleroberung, sieben oder acht Sekunden später das Tor. Das Einzige, was man sich heute noch etwas mehr gewünscht hätte, war noch das eine oder andere Tor mehr. Normal muss es zur Halbzeit eigentlich schon 3:0, 4:0 stehen. Aber insgesamt war das schon von der Energie her genau so ein Auftritt, wie wir ihn uns auch gewünscht haben. Der Gegner hat ganz anders gespielt, als sie in den Spielen bisher gespielt haben. Sie haben relativ hoch auch schon versucht, uns zu stören und zu attackieren. Insofern war das schon ein mutiger Auftritt von Kasachstan. Für uns war wichtig, dass wir in der zweiten Halbzeit schnell das zweite und dritte Tor gemacht haben. Danach hätten sicher auch ein paar Tore mehr fallen können.“