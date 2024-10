Alle hielten das Versprechen

Das war auf jeden Fall Heavy Metal statt Langsamer Walzer – so wie es Teamchef Ralf Rangnick und die Mannschaft vor dem Match versprochen hatten. Das gute Pressing ermöglichte auch das Tor zum 1:0 von Baumgartner. Der einzige Kritikpunkt in der ersten Hälfte war, dass aus so vielen Chancen nur ein Tor fiel. Da hat auch ein echter „Knipser“ gefehlt.