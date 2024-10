„Rehkitz-Mörder“ wurde nicht als Dieb angeklagt

Ein interessanter und ebenso bedenklicher Prozess wegen Tierquälerei und dem Eingriff in fremdes Jagdrecht soll heute im Linzer Landesgericht stattfinden. Ein FP-Politiker (57) soll am 4. Juni auf einer Wiese in Eidenberg vier Rehkitze mutwillig getötet und zwei weiteren alle Läufe abgemäht haben. Eine Siloballen-Plünderung wird nicht verhandelt.